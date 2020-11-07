Швеция — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура в Хельсинки

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч первого этапа Еврохоккейтура, в котором сыграют сборные Швеции и России.

Ставка: итоговая победа России за 2.39.

«Снимаю шляпу перед молодой сборной России. Не ожидал, что команда под управлением Игоря Ларионова обыграет финнов в Хельсинки. И уж, конечно, не ожидал, что сборная России разгромит финнов со счетом 6:2. Нужно бы проверить коэффициент перед тем матчем – за победу россиян с разницей в четыре шайбы давали, видимо, кэф в районе 50.



Но что дальше? В субботу нас ждет матч со шведами. «Тре Крунур» похожа на финнов тем, что тоже собрала команду только из игроков внутреннего чемпионата. То есть в ней нет даже хоккеистов уровня КХЛ. К тому же шведы в первом матче Евротура уступили чехам со счетом 1:3. Причем просели по броскам (20-24), дважды пропустили, когда были в меньшинстве…



Для молодежи очень важно поймать кураж. Думаю, что сборная России не остановится и также убедительно сыграет против шведов, как и с финнами. Мы не знали еще в среду, чего ждать от этой молодой команды, собранной с листа. Но в четверг вечером мы увидели «товар лицом».



Взял бы кэф 2.39 на то, что Россия победит пусть даже в овертайме или по буллитам. С учетом того, что шведы пока так невыразительны, а наша команда – на кураже, думаю, это вполне реально».