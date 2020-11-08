«Лацио» – «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус».
Ставка: гол Иммобиле за 2.55, гол Роналду за 1.97.
«Не совсем понятно, какой состав будет у «Лацио», потому что на Лигу чемпионов не приехало несколько футболистов из-за подозрительных тестов. Но в Италии немного другой регламент. Поэтому тот же Иммобиле, вполне возможно, сыграет. Может получиться так, что римляне сэкономили силы игрока, не отправляя его в Санкт-Петербург.
У «Ювентуса» вернулся в строй Криштиану Роналду, который сразу вернулся к активной атакующей деятельности, раздавая голевые передачи. Но без голов.
Не вижу здесь фаворитов, «Лацио» очень хорош. Опять же, очень сложно прогнозировать результат.
Но если взять сильнейший состав «Лацио», то у него хорошие шансы на победу. Потому что «Ювентус» в стадии обновления с новым тренером. И пока стабильности ему не хватает.
Я бы взял голы персонажей. Опять же, мы пока не знаем, пройдет ли Иммобиле тесты. Но если он будет в составе «Лацио», я бы брал его гол. Чиро отдохнул и он в прекрасной форме. У «Ювентуса» отличный вариант – гол Роналду, как и гол Мораты.
Возьму по одному из каждой команды, а именно Иммобиле и Роналду. Будет невероятно, если никто из них не забьет».
- 8 ноября 2020
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
-
07:25
-
07:15
-
07:00
-
06:30
- 7 ноября 2020
-
23:42
-
23:37
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15