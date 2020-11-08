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«Лацио» – «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

«Лацио» – «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус».

Ставка: гол Иммобиле за 2.55, гол Роналду за 1.97.

«Не совсем понятно, какой состав будет у «Лацио», потому что на Лигу чемпионов не приехало несколько футболистов из-за подозрительных тестов. Но в Италии немного другой регламент. Поэтому тот же Иммобиле, вполне возможно, сыграет. Может получиться так, что римляне сэкономили силы игрока, не отправляя его в Санкт-Петербург.

У «Ювентуса» вернулся в строй Криштиану Роналду, который сразу вернулся к активной атакующей деятельности, раздавая голевые передачи. Но без голов.

Не вижу здесь фаворитов, «Лацио» очень хорош. Опять же, очень сложно прогнозировать результат.

Но если взять сильнейший состав «Лацио», то у него хорошие шансы на победу. Потому что «Ювентус» в стадии обновления с новым тренером. И пока стабильности ему не хватает.

Я бы взял голы персонажей. Опять же, мы пока не знаем, пройдет ли Иммобиле тесты. Но если он будет в составе «Лацио», я бы брал его гол. Чиро отдохнул и он в прекрасной форме. У «Ювентуса» отличный вариант – гол Роналду, как и гол Мораты.

Возьму по одному из каждой команды, а именно Иммобиле и Роналду. Будет невероятно, если никто из них не забьет».

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