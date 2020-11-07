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«Урал» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура чемпионата России

«Урал» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак», который состоится 7 ноября в Екатеринбурге.

Ставка: победа «Спартака» за 1.79, обе забьют за 2.00.

«Осечка с «Ростовом» в матче прошлого тура должна остаться для «Спартака» единичным явлением: команде Тедеско нужно обязательно выиграть в Екатеринбурге, чтобы на равных правах продолжить чемпионскую гонку, чтобы не отпустить ЦСКА и петербургский „Зенит“. «Урал» — мотивированный середняк. Команда способна доставить трудности фавориту и вполне способна забить, но очки всё же не отберет. Жду в этом матче победы красно-белых. Но всё же непростой».

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