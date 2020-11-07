«Арсенал» Тула — «Ротор»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Ротор».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.80.

«У «Арсенала» поменялся тренер. Дмитрий Парфенов – уважаемый футболист. Как тренер он довольно-таки заметно работал в «Тосно», с которым выиграл Кубок России. Естественно, игроки всегда собираются после смены главного тренера.



«Ротор» поправил игру в последнее время, но матч пройдет на выезде. Значит, волгоградцам нужно раскрываться, а у «Арсенала» есть нападающие, которые очень любят и умеют забивать.



Поэтому я думаю, что «Арсенал» будет кипеть после назначения нового тренера. Игрокам нужно показаться. Думаю, они одержат победу».