«Арсенал» Тула — «Ротор»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Ротор».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.80.
«У «Арсенала» поменялся тренер. Дмитрий Парфенов – уважаемый футболист. Как тренер он довольно-таки заметно работал в «Тосно», с которым выиграл Кубок России. Естественно, игроки всегда собираются после смены главного тренера.
«Ротор» поправил игру в последнее время, но матч пройдет на выезде. Значит, волгоградцам нужно раскрываться, а у «Арсенала» есть нападающие, которые очень любят и умеют забивать.
Поэтому я думаю, что «Арсенал» будет кипеть после назначения нового тренера. Игрокам нужно показаться. Думаю, они одержат победу».
- 7 ноября 2020
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:34
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
- 6 ноября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
Партнерский контент