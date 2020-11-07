«Севилья» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Осасуна».

Ставка: гол Окампоса за 2.70.

«Севилья» героически вырвала победу у «Краснодара» в Лиге чемпионов. В меньшинстве забили два мяча во втором тайме. Подавляющее преимущество было. Характер у команды Юлена Лопетеги, разумеется, присутствует. Но в чемпионате, как мы видим, дела у «Севильи» плохи. Команда три матча подряд проиграла. А если удлинять серию, то она четыре матча не может выиграть. По 0:1 проиграли «Гранада» и «Эйбару», проиграли в Бильбао, была еще ничья с «Барселоной». И в Лиге чемпионов два мяча от «Краснодара» получили. Кажется, что «Севилья» не в порядке. Хотя по игре особенно претензий и нет.



Удивительно, что у «Севильи» не забивает Лукас Окампос. У него в каждом матче есть моменты, шансы. Либо тащат вратари, либо где-то желание побыстрее забить подводит лучшего бомбардира «Севильи» прошлого сезона. Но рано или поздно Окампос забьет. Наверняка он снова появится в стартовом составе. Он очень не любит, когда ему дают возможность отдохнуть или когда меняют. Поэтому я бы рискнул и поставил на его гол. Он в этом чемпионате ни одного мяча пока не забил. Единственный гол у него с пенальти в Суперкубке Европы. Коэффициент на гол Окампоса — 2.70".