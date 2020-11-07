«Севилья» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Осасуна».
Ставка: гол Окампоса за 2.70.
«Севилья» героически вырвала победу у «Краснодара» в Лиге чемпионов. В меньшинстве забили два мяча во втором тайме. Подавляющее преимущество было. Характер у команды Юлена Лопетеги, разумеется, присутствует. Но в чемпионате, как мы видим, дела у «Севильи» плохи. Команда три матча подряд проиграла. А если удлинять серию, то она четыре матча не может выиграть. По 0:1 проиграли «Гранада» и «Эйбару», проиграли в Бильбао, была еще ничья с «Барселоной». И в Лиге чемпионов два мяча от «Краснодара» получили. Кажется, что «Севилья» не в порядке. Хотя по игре особенно претензий и нет.
Удивительно, что у «Севильи» не забивает Лукас Окампос. У него в каждом матче есть моменты, шансы. Либо тащат вратари, либо где-то желание побыстрее забить подводит лучшего бомбардира «Севильи» прошлого сезона. Но рано или поздно Окампос забьет. Наверняка он снова появится в стартовом составе. Он очень не любит, когда ему дают возможность отдохнуть или когда меняют. Поэтому я бы рискнул и поставил на его гол. Он в этом чемпионате ни одного мяча пока не забил. Единственный гол у него с пенальти в Суперкубке Европы. Коэффициент на гол Окампоса — 2.70".
- 7 ноября 2020
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:34
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:30