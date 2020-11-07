Победа «Грин-Бэй Пэкерс» в матче НФЛ принесла Флойду Мейвезеру $ 366 тыс.

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер сделал крупную ставку на матч НФЛ между «Грин-Бэй Пэкерс» и «Сан-Франциско Фоти Найнерс». Легендарный боксер поставил $ 200 тыс. на победу «Пэкерс». Букмекеры оценили вероятность такого исхода коэффициентом 1.83. Мейвезер разместил фото купона ставки в своем аккаунте в Instagram с подписью «Чтобы получить зелень, нужно ставить на зеленых».
Фото: Instagram Флойда Мейвезера
Встреча прошла с преимуществом «Грин-Бэй Пэкерс» и завершилась их победой со счетом 34:17. При этом в ходе встречи превосходство «Пэкерс» было еще крупнее, они вели — 34:3.
Таким образом, ставка Флойда Мейвезера оказалась удачной. На выплату он получил $ 366 тыс. Боксер не преминул похвастаться победой, опубликовав фото вместе с наличными в автомобиле.
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