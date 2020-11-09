Выиграй 300 000 рублей в новом бесплатном конкурсе «Чемпионата» и «Фонбет»!

«Чемпионат» и букмекерская компания «Фонбет» создали бесплатное сообщество для любителей ставок на спорт – «Мастербет». В нём ты можешь участвовать в конкурсах прогнозов, наращивать виртуальный банк и тренироваться перед игрой на реальные деньги.

Конкурсы проводятся каждый месяц с июля по декабрь 2020 года. Ты получаешь баланс — 5000 единиц — и делаешь ставки на сайте «Мастербета» от 1% до 20% игрового банка.

Подсказка: комментарий к прогнозу увеличивает выигрыш на 5%.

Призовой фонд каждого конкурса — 51 500 рублей во фрибетах на счёт в букмекерской компании «Фонбет». Топ-20 участников с лучшей прибылью по итогам календарного месяца получат призы по схеме:

1-е место – 20 000 рублей;

2-е место – 10 000 рублей;

3-е место – 5000 рублей;

4-е место – 3000 рублей;

5-е место – 2500 рублей;

6-е место – 2000 рублей;

7-10-е место – 1000 рублей;

11-20-е место – 500 рублей.

За шесть конкурсов будут разыграны фрибеты на общую сумму 309 тыс. рублей. Максимум для одного участника – 120 тыс. рублей.

Лучшие игроки июля, августа, сентября и октября уже получили свои бонусы! Недавно стартовал новый ноябрьский турнир.

Регистрируйся в «Мастербете» и поборись за 300 000 рублей!