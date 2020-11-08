Чехия — Россия: прогноз Владимира Антипова на матч Евротура

Известный в прошлом нападающий национальной сборной России Владимир Антипов дал прогноз на матч Кубка Карьяла между командами Чехии и России.

Ставка: итоговая победа России за 2.10.

«Откровенно говоря, такого результата (2 победы в 2 матчах) от сборной России не ждал никто. Самая молодая команда-участница «Кубка Карьяла» заставила заговорить о себе в полный голос. Самое главное, что это отнюдь не случайные победы, а вполне закономерные, заслуженные. Наши ребята помимо мастерства проявили в игре со шведами характер, отыгравшись в самой концовке, а затем вырвав победу в серии буллитов.



Чехи тоже молодцы, обыграли и шведов, и финнов. Победитель этой встречи выиграет этап Евротура, но все же не это самое главное. Было важно посмотреть что из себя представляет наша сборная на фоне взрослых соперников. Этот турнир хорошая, полноценная подготовка к молодежному чемпионату мира. Костяк сборной уже просматривается. Отметил бы особенно вратаря Аскарова, который просто великолепно отыграл оба матча. Верю в сборную России».