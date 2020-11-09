Эксперты назвали фаворита РПЛ после 14-го тура

По итогам 14-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице остаётся ЦСКА. «Армейцы» победили «Ростов» (2:0) и набрали 31 очко. «Зенит» отстаёт на одно очко, а «Спартак» на 3. Далее идут «Динамо» (26), «Ростов», «Сочи» и «Ахмат» (по 23). Эксперты назвали фаворита всего сезона.
По мнению букмекеров, главный претендент на победу в РПЛ в сезоне-2020/2021 – «Зенит». Поставить на титул команды Сергея Семака можно за 2.00. Пари на 1000 рублей принесёт 2000 рублей при удачном исходе.
Ниже эксперты оценили шансы ЦСКА и «Спартака». Коэффициент на победу команды Гончаренко — 3.20, а на красно-белых предлагают сделать ставку за 4.00. Среди претендентов также называют «Динамо» (30.00), «Локомотив» (100.00), «Краснодар» (100.00) и «Ростов» (150.00).
Самый высокий коэффициент букмекеры дают на чемпионство «Арсенала», «Урала», «Ротора», «Тамбова», «Уфы» и «Химок». Поставить на титул любой из этих команд можно за 9999.00.
В 15-м туре, который пройдёт 21-23 ноября, ЦСКА примет «Сочи», «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Спартак» – дома с «Динамо».
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