«Трактор» — «Металлург»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Челябинске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: победа «Трактора» с нулевой форой за 1.75.

«У ММг наконец-то вернулся Юхо Олкинуора, в защите сразу стало заметно спокойнее. Илья Воробьёв на пресс-конференции говорил, что после паузы рассчитывает увидеть Николая Кулёмина. За время перерыва наверняка поправился кто-то из уходивших на карантин, так что состав у гостей должен быть близок к оптимальному.



У «Трактора» кадровых проблем и не было. На днях состоялся обмен с «Амуром» — отдали Александра Шарова, получили Никиту Язькова. Оценивать физическое состояние соперников по понятным причинам сложно, за неделю многое может измениться. Исходим из того, что обе команды будут хорошо готовы и интенсивность окажется высокой.



«Металлург» выступает в гостях даже лучше, чем на своём льду. 14 очков в девяти встречах, всего два поражения. «Мишки» в родных стенах тоже в полном порядке: шесть побед в 10 случаях, ещё два раза уступали за пределами основного времени. Соответственно с пустыми руками остались только в двух играх.



Особенный интерес вызывает история противостояния. «Лисы» в Челябинске не выигрывали в основное время аж с 2015 года. С тех пор приезжали восемь раз. Дважды победили за пределами основного времени и шесть раз уступили. Во всех шести случаях «Трактор» управился за 60 минут.



Анвар Гатиятитулин умеет проводить работу над ошибками, а проигрывать второе дерби за 10 дней никому не нравится. Потому сыграем от хозяев. Проверять П1 за 2.34 не рискнём, ведь линия позволяет взять П1 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.75. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.86».