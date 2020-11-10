«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.

«Вторую часть регулярного чемпионата «Торпедо» начнёт двумя домашними поединками. Однако как минимум до середины ноября играть придётся при пустых трибунах, соответствующее распоряжение в связи с коронавирусом поступило от властей области. Без зрителей нижегородцам будет туго, ведь эта команда сильно зависит от эмоций.



«Ак Барс» перетерпел тяжёлый отрезок в середине октября, после чего вернулся в колею. Лидеры постепенно вышли с карантина, состав приблизился к оптимальному. Перед паузой добыли три победы подряд, все — в основное время. Пострадали «Барыс» (3:1), «Нефтехимик» (3:2) и «Сибирь» (5:3).



Подопечные Дмитрия Квартальнова возглавляют Восточную конференцию, набрав 34 очка в 23 матчах. Тут надо бы сказать, что два предыдущих поединка с «Торпедо» завершились поражениями. Один из них состоялся ещё в феврале, а вот второй — в конце сентября (2:4). Тогда шикарно действовал Никита Серебряков.



Линия на исход выглядит логично. Состав у «барсов» сильнее, а преимущество своего льда нивелируется отсутствием зрителей. В то же время прошла неделя, за которую многое могло измениться. Потому брать П2 за 2.20 не рискнём. А вот П2 с нулевой форой за 1.65 смотрится недурно, в случае ничьей произойдёт возврат.



Но есть и другой вариант. Дело в том, что в Нижнем Новгороде соперники исправно пробивают тотал. Шесть последних случаев — 4:2, 3:4, 3:4 ОТ, 2:4, 3:7 и 0:5. Команды отдохнули и набрались сил, скорости должны быть в порядке. На таком фоне тотал больше 4.5 шайбы за 1.71 смотрится здорово. Комбинированная ставка — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87».