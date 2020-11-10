ЦСКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Спартак».



Ставка: победа ЦСКА и минимум 6 шайб в матче за 3.21.



«Нынешний «Спартак» для нынешнего ЦСКА – это своеобразная назойливая муха. Вставать, идти за газетой, да потом ещё искать муху на стене или ждать, пока она сядет, чтобы прихлопнуть, – слишком много чести. Но и спокойно предаваться философским размышлениям о несовершенстве жизни не даёт – жужжит и жужжит над ухом. Поэтому в нынешнем сезоне, в котором календарь наконец-то сподобился нарисовать четыре столичных дерби вместо обычных двух, «армейцы» с большим трудом давят красно-белых, но всё никак не могут додавить до конца.



Что же касается самих красно-белых, то они, пожалуй, всё-таки уступят «Витязю» тот приз, который раньше был официальным и назывался «Грозой авторитетов», а сейчас неофициально называется «Кубком Робина Гуда». Когда-то давным-давно, в советские времена, «Спартак», выигрывая в сезоне у ЦСКА по три раза из четырёх, но проигрывая всяким — прости, господи! — «Итилям» и «Ижсталям», владел этим титулом прочно и, казалось, бессрочно. Но теперь, имея во главе даже такого мотиватора, как Олег Знарок (вы бы видели, как он мотивирует игроков в раздевалке: и защитников мотивирует, и нападающих мотивирует, и даже вратарям достаётся), конкретно с ЦСКА у красно-белых дела идут, мягко говоря, не очень. Да и вообще дела идут не слишком. Впустили тут было спартаковцев в зону плей-офф посмотреть, как там что, а потом «Витязь» попросил красно-белых назад. Вот и стоят теперь у двери, как бедные родственники, вместо того, чтобы выбить дверь ногой, можно даже с косяком, как делали много-много раз раньше.



Думается, третья встреча соперников в нынешнем сезоне будет мало чем отличаться от двух предыдущих. То есть интрига будет, причём сумасшедшая и до самого конца. Шайб может быть заброшено немало, вплоть до десятка в общей сложности. Но в итоге ЦСКА всё равно пережмёт, передавит и свои два очка в основное время возьмёт. Пусть и при минимальном преимуществе в счёте», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Знарок, Гудачек и Широков закроют Слепышева в дерби КХЛ Красно-белые набрали очки в девяти из десяти предыдущих матчей.