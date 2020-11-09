ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Знарок, Гудачек и Широков закроют Слепышева в дерби КХЛ

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.58, успех «Спартака» идёт за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 10 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Спартак» Москва (10.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

Гвардиола и Клопп стоят в сторонке, «Бавария» лучше. Кто выиграет Лигу чемпионов-2020/2021 В «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» никто не верит.

За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Москве ЦСКА сразится со «Спартаком».

Разумеется, это центральная игра дня в КХЛ. Нас ждёт третье московское дерби в сезоне (Кубок мэра выносим за скобки). В предыдущих случаях подопечные Игоря Никитина брали верх, но делали это с большим трудом. 1 октября дважды отыгрывались, выручили Павел Карнаухов и Брендан Лайпсик (5:4).

Спустя четыре недели дело вообще дошло до овертайма. Красно-синие придумали себе проблемы на ровном месте: вели в счёте, а в дебюте третьего периода Михаил Науменков получил «5+20» за удар клюшкой между ног. Красно-белые дважды реализовали лишнего, но не дотерпели (2:3 ОТ).

«Трактор» — «Металлург». Прогноз: Кравцов и Косов ответят Воробьёву на 1:4 в Магнитогорске «Лисы» не выигрывали в Челябинске в основное время аж с 2015 года.

Вроде бы расклад понятен. ЦСКА заметно мощнее по составу и единолично возглавляет сводную таблицу КХЛ, а «Спартак» находится за пределами зоны плей-офф. На деле всё не так просто. Подопечные Олега Знарка преодолели кризис и перед паузой на Евротур набрали ход. Лидеры вернулись в строй, разыгрался Юлиус Гудачек.

В результате команда зацепила очки в девяти из десяти последних поединков. Исключение — 3:4 от «Северстали», где тренерский штаб доверился Никите Беспалову, а тот не выручил. Кроме того, Знарок всегда умел пользоваться паузами, а сейчас у него было больше недели. Думается, функционально гости будут готовы как надо.

Всё это обещает ЦСКА определённые проблемы. Вот только «армейцы» в первый день ноября проиграли дерби «Динамо» (3:4), а уступать два раза подряд (тем более принципиальным соперникам) не в их правилах. Благо что представительство в сборных на этот раз получилось скромным, практически все остались в расположении клуба.

Раз так, ждём вязкий и интенсивный хоккей. Шансы красно-синих, разумеется, выше, поскольку по уровню исполнительского мастерства они имеют заметное преимущество. В то же время лёгкой добычей красно-белые вряд ли станут. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.94 и ИТМ 3 гола ЦСКА за 1.88.

Юлиус Гудачек получил возможность отдохнуть и будет в порядке, а защита у «Спартака» в последние недели заметно добавила. Хозяева наверняка наберут очки, но полную авоську вряд ли накидают. Ждём чего-то вроде 2:1 или 3:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 10 ноября 2020 года

ЦСКА, конечно, мощнее и по праву считается у букмекеров фаворитом. В то же время «Спартак» явно добавил, он набирал очки в девяти из десяти предыдущих матчей. Кроме того, Олег Знарок всегда умел пользоваться паузами. За неделю физическая подготовка красно-белых наверняка улучшилась. Красно-белые, может, и проиграют, но много не пропустят.

Ставка: ИТМ 3 гола ЦСКА за 1.88.