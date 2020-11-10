«Йокерит» — СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — СКА.
Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 6.00.
«СКА играет на выезде. Но сильно далеко перемещаться им не пришлось, поскольку Хельсинки, можно сказать, практически граничит с Санкт-Петербургом — не так уж и далеко друг от друга находятся эти города. Там особо и не устанешь перебираться из одной северной столицы в другую.
У финнов команда домашняя, на родном льду выступает достаточно хорошо и уверенно. Хоккеистам СКА на выезде всё же потяжелее будет. Думаю, тех, кто играл на Кубке Карьяла, заменят. У этих ребят явно не осталось силёнок после трёх напряжённых матчей за сборную. Однако это не должно помешать «джокерам» победить питерцев у себя дома с преимуществом в одну шайбочку.
«Йокерит» при своих болельщиках будет рвать и метать. Им надо доказывать на деле свою мощь и состоятельность. То, что они достойны не только попадать в восьмёрку, но и весьма уверенно в ней находиться. Поставлю на победу финских джокеров в основное время и с преимуществом в одну шайбу. Думаю, на двоих в этом поединке будет заброшено не более пяти шайб. Таким образом, матч будет низовым, а победят хозяева льда», — сказал Кожевников.
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