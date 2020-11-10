«Трактор» — «Металлург»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.80.



«На Урале живут люди грубые и брутальные. Не так часто бывает, чтобы «Магнитка» проиграла три матча подряд, но всегда и во все времена в таких случаях начинают звучать призывы в лучшем случае отправить главного тренера разнорабочим в горячий цех Магнитогорского металлургического комбината, из кассы которого он получает зарплату. В худшем – сразу линчевать или утопить, благо далеко ходить не надо, река Урал – вот она, прямо под рукой, Чапаев знает.



Сейчас на дворе другие времена, но Илье Воробьёву не позавидуешь, ибо с ним предлагают сотворить то же самое, что всегда и предлагали после трёх поражений подряд. Правда, напоследок, уже перед самым уходом чемпионата КХЛ на ненужную паузу, связанную с Еврохоккейтуром, «Магнитка» выиграла сверхпринципиальнейший для обоих соперников матч у «Трактора». Поэтому линчевать Воробьёва здесь и сейчас пока не станут, а подождут следующего такого же поединка, на этот раз в Челябинске.



Что может измениться со времени предыдущего междусобойчика? Да что угодно! 10 дней – это такой странный срок, в течение которого мало что можно приобрести, а вот слить всё, нажитое непосильным трудом, в унитаз очень даже можно, надо только постараться. Конечно, подлечат тех, кого можно подлечить, разгонят на тренировках тех, кого подлечили раньше, – вот в принципе и всё. Для новых игровых схем и связок времени слишком мало.



Теперь смотрим, кому больше нужны очки. Конечно же, «Магнитке», поскольку она находится на предельно допустимом для клуба-олигарха месте в Восточной конференции – шестом. Ниже будет уже вообще позор. У «Трактора», между прочим, всё нормально. Он в таблице Востока четвёртый, обогнав даже «Авангард».



Итак, «Магнитке» надо не мытьём так катаньем, но два очка брать. Скорее всего, и возьмёт. Правда, будет это во взаимных мучениях и страданиях. Красивой победы, как предыдущая, уже не выйдет. «Магнитка» победит хоть и в основное время, но с минимальным счётом при низовой игре», — сказал Лебедев.

«Трактор» — «Металлург». Прогноз: Кравцов и Косов ответят Воробьёву на 1:4 в Магнитогорске «Лисы» не выигрывали в Челябинске в основное время аж с 2015 года.