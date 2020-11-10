«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Ак Барс».



Cтавка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.05.



«Перед паузой на этап Евротура, которая нужна Континентальной лиге, как зайцу – стоп-сигнал, «Ак Барс» разогнался не на шутку. Был, конечно, адский провал на Дальнем Востоке, но, как показали дальнейшие события, это была досадная случайность из серии «Богатые тоже плачут». После этого «большие татары» на обратном пути хлопнули «Барыс», не пожалели «младших братьев» и напоследок закусили «Сибирью». Конечно, не будем забывать, что после «Сибири» прошло больше десяти дней без официальных матчей, что в первую очередь бьёт как раз по клубам разогнавшимся и раздухарившимся – игровой тонус ещё сохранить можно, а вот кураж точно уходит. Но для «Ак Барса» это ни в коей мере не кураж – так, повседневная бытовуха. Теперь надо съездить в Нижний, хлопнуть «Торпедо» и продолжать царствовать на Востоке, не подпуская к царскому трону никого.



У «Торпедо» успехи куда скромнее, и тому же «Амуру» нижегородцы влетели уже не на Дальнем Востоке, а дома. Но уход на каникулы, конечно, был немного омрачен. Судя по всему, будет омрачён и выход с каникул, на этот раз «Ак Барсом». Ну не любит «Торпедо» играть с «большими татарами», хотя иногда это и получается. Но на данный момент по статистике личных встреч мы имеем почти двукратное преимущество казанцев по количеству побед при 40-процентом преимуществе в заброшенных шайбах. Плюс домашняя победа нижегородцев уже в текущем сезоне, до сих пор «барсами» не отомщенная.



По всему выходит, что будет месть. Не ужасная, не страшная, но будет. «Ак Барс» спокойно и без лишних хлопот победит в основное время с преимуществом в пару шайб. Причём вторая вполне может залететь уже в пустые нижегородские ворота», — полагает Лебедев.

«Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус сохранят лидерство на Востоке Данис Зарипов вернулся, состав казанцев близок к оптимальному.