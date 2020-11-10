Марта Костюк — Вера Звонарева: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Линце

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Линце Марта Костюк — Вера Звонарева.
Ставка: победа Костюк за 1.65.
«Интересное российско-украинское противостояние нас ожидает уже в первом круге Линца.
Обе теннисистки сейчас на ходу, играли не так давно в финалах на ITF турнирах — Костюк даже в двух подряд финалах уступала на турнирах в США, причём в невероятной борьбе каждый. Звонарёва же играла в Европе, уступив Кайе Канепи титул «фьючерса» в Стамбуле.
Сделаем ставку на молодость и талант в данной игре. Почти 20 лет разница между теннисистами, лучшие годы Звонарёвой остаются, увы, позади, ну а Костюк прямо сейчас одна из самых перспективных в мире. Способна она перебегать и завалить атаками опытную россиянку, за которую не так уж и много факторов, помимо условного опыта — разве что подаёт она по-прежнему здорово, но и ошибается прилично.
Единственный тревожный момент — в обоих финалах минувших недель не хватало Костюк выносливости, особенно в первом, где против Беллис она не смогла продолжить борьбу из-за судорог. Позже она прокомментировала данную ситуацию, сказав, что всё нормально и помех для игр пока нет. Хочется в это верить.
Пора Марте показывать стабильные результаты уже на уровне WTA, ибо на более низких уровнях она уже навыигрывала достаточно», — сказал Фомин.
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