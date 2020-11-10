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«Локомотив» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Ярославле
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Барыс».

Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.63.

«Тоже очень интересный матч нас ожидает. Я отдаю предпочтение хозяевам льда. Команда уверенная, всех рвёт, хорошо играет в обороне, мало удаляется. Это для «Барыса» самое главное. Они могут что-то создать, хорошо и красиво забросить.

У них очередная встреча на выезде, будет тяжело. А у ярославцев уже достаточно состоявшийся коллектив. Играет в одних звеньях, молодёжь чувствует себя хорошо и показывает достойное выступление. Там в принципе достаточно молодая команда, силёнок явно побольше. Так что они просто возьмут и перебегают на родном льду казахов.

Думаю, «Локомотив» выиграет с преимуществом в одну шайбу в основное время. Ребята отдыхали целую неделю, восстановились, а «Барыс» проводил перенесённый матч на выезде в Череповце, поэтому определённая усталость после перелёта есть», — сказал Кожевников.

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