«Локомотив» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Ярославле

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Барыс».
Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.63.
«Тоже очень интересный матч нас ожидает. Я отдаю предпочтение хозяевам льда. Команда уверенная, всех рвёт, хорошо играет в обороне, мало удаляется. Это для «Барыса» самое главное. Они могут что-то создать, хорошо и красиво забросить.
У них очередная встреча на выезде, будет тяжело. А у ярославцев уже достаточно состоявшийся коллектив. Играет в одних звеньях, молодёжь чувствует себя хорошо и показывает достойное выступление. Там в принципе достаточно молодая команда, силёнок явно побольше. Так что они просто возьмут и перебегают на родном льду казахов.
Думаю, «Локомотив» выиграет с преимуществом в одну шайбу в основное время. Ребята отдыхали целую неделю, восстановились, а «Барыс» проводил перенесённый матч на выезде в Череповце, поэтому определённая усталость после перелёта есть», — сказал Кожевников.
- 10 ноября 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 9 ноября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30