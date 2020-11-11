Германия — Чехия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на товарищеский матч Германия — Чехия.

Ставка: победа Чехии с форой (+1.5) за 1.85.

«Понятно, что по уровню исполнителей немцы имеют заметное преимущество, да ещё и будут играть на своём поле. Но в последнее время они переживают если не кризис, то как минимум заметные трудности. Йоахим Лёв упёрся в потолок, команда всё активнее топчется на месте. А конкуренты, напротив, в большинстве своём движутся вперёд.



На днях Лёв снова заявил, что не будет вызывать Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса. Центр обороны не блещет, но Боатенг с Хуммельсом периодически тоже допускают ошибки. А вот отсутствие Мюллера напрягает всё сильнее. Разговоры о смене поколений понятны, но форварду «Баварии» только 31 год и он невероятно хорош.

Также не будет Марка-Андре тер Штегена, вратарю «Барселоны» предоставили отдых для завершения восстановления от травмы. Плюс выпал Йозуа Киммих, получивший повреждение. Пока бундестим только разочаровывает: всего одна победа в четырёх матчах Лиги наций, да и та над ослабленной коронавирусом Украиной (2:1). Гордиться тут нечем.



Понятно, что товарищеская игра с Чехией на таком фоне будет рассматриваться как дополнительная тренировка. Результат особого значения не имеет, вполне вероятна ротация. Сами чехи держат планку: это всё тот же организованный коллектив с несколькими яркими футболистами в группе атаки, которые в любой момент готовы что-то придумать.



Подопечные Ярослава Шильгавы добыли шесть очков в четырёх турах Лиги наций и расположились на второй строчке в квартете, отставание от Шотландии минимально. Статистика очных встреч намекает: в трёх случаях из четырёх аутсайдер забивал и лишь однажды уступил с разницей более чем в один мяч.



Учитывая сомнительный статус игры, логичнее отталкиваться от гостей. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.85 и ставкой «обе забьют» за 1.76. Ждём тут чего-то вроде 2:1. Немцы, скорее всего, победят, но с трудом. В обороне у них хватает проблем, так что на свой гол Чехия может рассчитывать".