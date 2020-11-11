Нидерланды — Испания: ставка Константина Генича на товарищеский матч 11 ноября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Нидерланды — Испания.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.17.



«После клубного футбола переключаемся на матчи национальных сборных. Перед Лигой наций нас ожидают товарищеские матчи.



В Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» сыграют сборные Нидерландов и Испании. И у тех и у других есть футболисты, которые будут отсутствовать. У испанцев потеря — Фати, который набрал неплохую форму. Но зато вернулся Коке по приглашению Луиса Энрике. Вернулся Мората. Есть кем заменить Фати. Асенсио, может там сыграть и Дани Ольмо, и другие футболисты. Ферран Торрес в прекрасной форме находится. Голландцы же без Вирджила ван Дейка. И, конечно, центр обороны — главная проблема. Но есть Натан Аке, Хатебур.



В общем, это товарищеский матч, где минимум давления. Понятно, что футболистам после клубного футбола сразу переключиться на игры сборных будет непросто. Но здесь можно сыграть в удовольствие, можно попробовать эксперименты. Не исключаю, что Вильена из «Краснодара» сыграет за голландцев.



Вполне резонно взять обмен забитыми мячами. За это дают неплохой коэффициент 1.71. Ничейка 1:1, наверное, сомнительно. Поэтому можно ещё усилиться одним голом. «Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.17. Испанцы не забили сборной Украине. С трудом верится, что они не забьют дважды подряд. А у сборной Нидерландов вполне неплохая атака», — сказал Генич.

Нидерланды — Испания. Прогноз: без Фати ловить в Амстердаме нечего, Промес и Депай затащат Испанцам эта игра не нужна, а вот Франку де Буру победа поможет снизить давление.