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«Сибирь» — «Динамо» Мн: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

«Сибирь» — «Динамо» Мн: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Сибири» за 2.02.

«Минское «Динамо» хорошо начало сезон, но в октябре потерпело довольно много поражений, а редкие победы были добыты дома.

Выиграть у «Сибири» в Новосибирске — трудная задача для многих команд КХЛ. «Сибирь» хорошо проводит домашние поединки, существенных потерь в составе нет, и я не вижу за счёт чего гости смогли бы отобрать очки у хозяев.

«Сибирь» стабилизировала игру, стала пропускать меньше шайб по сравнению с началом сезона. Но в этом матче сложно предположить, насколько результативный хоккей мы увидим. Матч может закончиться как 3:0, 3:1, так и 5:3 или 6:2. Но уверен, что «Сибирь» победит в основное время», — сказал Вуйтек.

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В пяти из шести предыдущих очных встреч минчане забивали как минимум два гола.
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