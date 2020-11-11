«Сибирь» — «Динамо» Мн: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Сибири» за 2.02.
«Минское «Динамо» хорошо начало сезон, но в октябре потерпело довольно много поражений, а редкие победы были добыты дома.
Выиграть у «Сибири» в Новосибирске — трудная задача для многих команд КХЛ. «Сибирь» хорошо проводит домашние поединки, существенных потерь в составе нет, и я не вижу за счёт чего гости смогли бы отобрать очки у хозяев.
«Сибирь» стабилизировала игру, стала пропускать меньше шайб по сравнению с началом сезона. Но в этом матче сложно предположить, насколько результативный хоккей мы увидим. Матч может закончиться как 3:0, 3:1, так и 5:3 или 6:2. Но уверен, что «Сибирь» победит в основное время», — сказал Вуйтек.
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