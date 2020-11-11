Германия – Чехия: прогноз Максима Ромащенко на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на товарищеский матч Германия — Чехия.
Ставка: обе забьют за 1.83.
«Последний раз немецкая и чешская сборные встречались лицом к лицу более трёх лет назад в рамках отбора к чемпионату мира, и тогда немцы вырвали победу в Праге на последних минутах матча – 2:1. Как оно сложится на этот раз, учитывая, что обе команды выступят не в оптимальных составах?
После длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, сборная Германии начиная с сентября провела пять матчей – четыре в турнире Лиги наций и одну товарищескую встречу. Йоахим Лев тасовал состав практически в каждом из этих поединков, отсюда и происходит нестабильность результатов. Победу его подопечные смогли добыть лишь однажды (2:1 над Украиной), во всех остальных случаях были зафиксированы ничьи. Особо выделим сверхрезультативный поединок с Турцией – 3:3.
Если Германия ведёт борьбу за лидерство в своей группе Лиги наций с Испанией и Украиной, то чешская национальная команда отпустила далеко вперёд шотландцев, уступив им и дома (1:2), и в гостях (0:1). Впереди ключевые завершающие матчи с Израилем и Словакией, и только победы в каждом из них могут позволить команде рассчитывать на первое место. Игра с Германией – важнейший этап подготовки к этим поединкам.
Даже и условно второй состав Германии, считаю, может выступить на высочайшем уровне, показав отменную игру. Вряд ли обе команды будут отсиживаться в обороне, скорее, мы увидим веер атак и с той, и с другой стороны. Полагаю, что отличиться может каждый из соперников», — сказал Ромащенко.
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