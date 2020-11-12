«Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 12 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.05.

Это одна из центральных игр дня, обе команды входят в число лидеров своих конференций. Правда, уральцы остались без Павла Дацюка, что заметно бьёт по атакующему потенциалу и спецбригадам. Впрочем, результаты удалось сохранить на приличном уровне. Поражения случаются, но остаются строго одиночными явлениями.



В предыдущий раз подопечные Билла Питерса уступали дважды кряду ещё в сентябре. Именно стабильность и позволяет им входить в топ-3 Востока: 33 очка в 22 матчах, по потерянным баллам идут вровень с лидирующим «Ак Барсом». Напрягает только длительный простой — не играли с 1 ноября.



Это затрудняет прогноз, поскольку сложно оценить уровень физической готовности «Автомобилиста». С «Локомотивом» всё понятно — полный порядок. До паузы сметали всё на своём пути, перерыв на Евротур, похоже, ничего не изменил. Во вторник крайне уверенно разобрали на запчасти «Барыс».



Всё стало понятно уже к 34-й минуте, когда преимущество достигло пяти шайб. Оставшееся время превратилось в формальность, шансов бывшему клубу Андрей Скабелка и Эдди Паскуале не дали. И тем самым добыли аж 12-ю победу в 13 последних матчах. График просто царский!



И вроде бы вполне понятно, что ставить против «железнодорожников» на таком фоне практически нереально. Они набрали потрясающий ход, да ещё и будут играть на своём льду. А гости, напомним, остались без Павла Дацюка. Но вот деталь — единственное поражение на упомянутом отрезке ярославцы потерпели как раз от «Автомобилиста».



В принципе, та неудача должна только добавить «Локомотиву» мотивации. Надо вернуть должок клубу, который не позволил довести победную серию до десяти матчей. На П1 дают крепкий коэффициент 2.05, альтернативный вариант — ИТБ 2.5 гола «Локомотива» за 1.73. Сил накануне потратили немного, лететь никуда не пришлось. Похоже, Якуба Коваржа ждут долгие 60 минут.