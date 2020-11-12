«Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Автомобилист».



Ставка: ничья за 3.95.



«Ярославцы роскошно вышли из евротуровой паузы, разорвав представителей солнечного Казахстана «вдребезги и пополам» — 7:2. Из этого счёта легко делается вывод и о текущих возможностях «Барыса», которые нам в данном контексте не слишком интересны, и о том, как «Локомотив» провёл те 10 дней, которые календарь отвёл и ему, и другим командам лиги на «поправку». Провёл хорошо. У ярославцев и до паузы всё было совсем неплохо, а теперь и вовсе стало всё совсем хорошо.



Каким из паузы вышел «Автомобилист», мы пока не знаем, поскольку матч в Ярославле будет для екатеринбуржцев первым. Уходили уральцы на паузу двумя победами, в том числе и над «Локомотивом». И тут вырисовывается первый удивительный нюанс: «железнодорожники» в последнее время совсем разучились играть с «Автомобилистом». То есть пять последних «междусобойчиков» железнодорожники" проиграли, а это, на минуточку, два с половиной полноценных сезона. И даже тогда, когда объективно они превосходили соперников едва ли не по всем параметрам, ярославцы так и не смогли забить, а в овертайме и вовсе проиграли.



Иными словами, у нас вырисовывается картина, в которой «Локомотив» в любой форме и любом состоянии всё ближе подходит к положению «своего клиента» для «Автомобилиста». Представляете? И самый интересный вопрос следующий: в шестом матче «железнодорожники» снова уступят или как?



Вроде бы всё говорит за то, что теперь-то уж «Автомобилист» должен быть повержен. Но я уже давно доверяю сухим цифрам статистики. Да, она далеко не всегда права, но в целом выдаёт достаточно верные прогнозы. Но, учитывая реальную силу «Локомотива», отдавать гостям чистую победу будет как-то уж слишком нагло. Поэтому поставим на ничью в основное время, после которого не мытьём, так катаньем екатеринбуржцы увезут из Ярославля второе очко», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз: Ткачёв, Паскуале и Коршков отомстят Коваржу За последние пять недель ярославцы проиграли всего один раз. В Екатеринбурге.