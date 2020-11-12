Сербия — Шотландия: прогноз Алексея Андронова на игру за выход на Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Сербия — Шотландия в финале плей-офф Лиги наций.
Ставка: обе забьют за 2.24.
«Это финал плей-офф за выход на чемпионат Европы. Не знаю, насколько серьёзно нужно говорить о преимуществе своего поля, хотя оно, конечно, присутствует для сербов. Думаю, сборная Шотландии прекрасно должна понимать, что в этом матче ей обязательно нужно забивать. То есть отбиться сзади и искать где-то контратаку — это не очень хороший вариант. Шотландцам нужно стараться играть активно, что-то пытаться создавать у чужих ворот. Если мы посмотрим в целом на состояние шотландского футбола, как играют клубы, «Селтик», «Рейнджерс», который возглавляет Стивен Джеррард, в принципе, можно говорить, что он находится на некотором подъёме. Возможно, это перекинется и на сборную.
Я жду, что шотландцы дадут настоящий бой, лёгкой жизни у сербов не будет. Выберу ставку «обе забьют» на этот матч с коэффициентом 2.24. Во-первых, очень высокий коэффициент. Во-вторых, у сербов не та оборона, в которую нужно верить, что она не пропустит. Но и сами сербы в домашнем матче должны забивать», — полагает Андронов.
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