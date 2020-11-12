«Витязь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 12 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — СКА.



Ставка: ничья за 4.32.



«Первой галочкой отмечаем: СКА, выйдя с паузы, сразу же победил, причём на выезде, причём далеко не слабый такой «Йокерит». Финны нынче, конечно, далеки от амбиций штурмовать Кубок Гагарина, но вопроса попадания в плей-офф для них не стоит, скорее стоит вопрос попадания туда из первой четвёрки. И такого соперника питерцы на их «поляне» сделали достаточно спокойно.



А вот «Витязь» свой первый матч проиграл, причём дома. Проиграл московскому «Динамо», который тоже далёк от тех времен, когда брал со Знарком два титула подряд, но превосходящему подольчан по всем параметрам. Пусть где-то немного и несильно, но всё-таки превосходящему.



Вопрос: может ли в подобной ситуации «Витязь» вцепиться в СКА, точнее, даже в руку дающую? В принципе, всё возможно, и в Питере на это смотрят весьма спокойно: наоборот, подмосковные ребята стараются показать себя во всей красе своим настоящим хозяевам. В принципе, подобное может случиться и на этот раз, поскольку ЦСКА питерцам уже не достать, те к победе в регулярном чемпионате мчатся, как истинные кони. А больше СКА и некому угрожать. Все потенциальные угрозы давно выведены в дивизион Тарасова и там грызутся меж собой. А в дивизионе Боброва, в котором, как показала практика, СКА лидирует, даже находясь полностью во вневменяемом состоянии, конкурентов у «армейцев» давно уже нет.



А очки-то больше нужны «Витязю». «Спартак» взял, да и выиграл у ЦСКА и тут же занырнул в глубь зоны плей-офф, успев изгнать оттуда как раз подольскую команду. Надо возвращаться, а значит, надо набирать очки. И почему бы СКА взять и не отдать хотя бы одно очко братьям своим меньшим?



Решено: весёлая ничья в основное время, а с началом овертайма СКА завершит этот балаган, забросив вторую шайбу», — сказал Лебедев.