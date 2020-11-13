Колумбия — Уругвай: прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2022

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Колумбия — Уругвай.

Ставка: обе забьют за 1.97.

В двух стартовых турах квалификации ЧМ-2022 колумбийцы набрали четыре из шести возможных очков, причём соперники тут были довольно серьёзные: в первом случае получилось разгромить Венесуэлу, а во втором скатать ничью с Чили.



В этих двух матчах сборная Колумбии умудрилась забить сразу пять голов, то есть с результативностью у неё проблем никаких нет. Состав у команды Карлуша Кейруша вновь собрался звёздный, а потому вполне можно снова ожидать от него яркого футбола.



Парочка Дувана Сапаты и Луиса Мурьеля тащит итальянскую «Аталанту» в Серии А и Лиге чемпионов, а Хамес Родригес начал новую жизнь в английском «Эвертоне» и уже успел стать там лидером. Не стоит забывать и о вызове полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, который снова может составить компанию Хефферсону Лерма в центре полузащиты.



Однако ответа у сборной Уругвая просто не может не найтись. Она набрала только три из шести возможных очков, а потому наверняка будет играть на победу. В первых двух турах обыграли чилийцев (2:1), но уступили эквадорцам (2:4). Как видно, некогда бетонная оборона пока сбоит, зато в обоих случаях непременно забивали по два гола.



Главный тренер Оскар Табарес сможет рассчитывать на большинство лидеров. Ожидается появление Диего Година в обороне, а Луиса Суареса – в атаке. Также в расположение уругвайской сборной прибыл Эдинсон Кавани, который не так давно открыл счёт своим голам в «Манчестер Юнайтед».



На наш взгляд, в предстоящем поединке вполне можно подумать над голами в обе стороны. Букмекеры дают на такой вариант на удивление крепкий коэффициент 1.97, а статистика последних матчей команд вполне не против. В двух стартовых турах отборочного турнира к ЧМ-2022 Колумбия и Уругвай на двоих забили девять мячей, а пропустили семь. Есть все основания ждать яркой игры.