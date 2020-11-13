Колумбия – Уругвай: прогноз Александра Вишневского на матч отбора ЧМ-2022

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура отборочного турнира к ЧМ-2022 Колумбия – Уругвай.



Ставка: победа Колумбии с форой (0) за 1.49.



«13 ноября прямо перед полуночью в самом страшном месте на Земле – в Колумбии окажется Луис Суарес с его кровожадными зубами, который будет пугать колумбийских детей. Сборная Колумбии против сборной Уругвая – это центральный матч 3-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Чемпионат мира пройдёт в ноябре или декабре, а чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 2021-м – всё смешалось, и непонятно, что происходит. В Южной Америке – столице мирового разгильдяйства и бардака – такой классный матч.



Я предлагаю получить удовольствие от игры двух атакующих команд. Сборная Колумбии сейчас третья по силе команда в Латинской Америке после Бразилии и Аргентины. Возможно, что Уругвай по-прежнему четвёртый, хотя за эту позицию придётся побороться уругвайцам, потому что команда Оскара Табареса морально устаревшая вдобавок к тому, что она физически устаревшая. Оскар Табарес вообще с прошлого тысячелетия работает в уругвайской сборной – свежей крови там давно не хватает. Если не считать хавбека «Реала» Вальверде, то сборная Уругвая какая-то уж очень старая команда.



Колумбия гораздо свежее, молодая кровь. Два прекрасных нападающих «Аталанты» Муриэль и Сапата, которые забили в стартовом матче отбора Венесуэле, эти люди в состоянии организовать большие проблемы сборной Уругвая. А ворота сборной Уругвая, между прочим, будет защищать не Муслера, а вратарь менее высокого уровня, потому что Муслера в матче за «Галатасарай», к сожалению, получил страшную травму – двойной перелом ноги. Без Муслеры Уругвай гораздо слабее. Кроме того у сборной Колумбии есть Радамель Фалькао, чей гол в самом последнем матче на 92-й минуте принёс колумбийцам ничью в выездном матче с Чили. Добротно колумбийцы начали этот отборочный этап, чего нельзя сказать о сборной Уругвая, которая первую игру выиграла, а во второй горела Эквадору 0:4, а дубль Луиса Суареса на итог матча не повлиял – уругвайцы проиграли 2:4.



Что по ставкам? Мне кажется, что Колумбия здесь явный фаворит, которая играет дома, лучше смотрится, у которой нет таких важных потерь, как потеря Муслеры. Команда Карлоса Кейруша смотрится убедительно, я верю в Колумбию. Можно поставить на Колумбию с форой (0). Немногим меньше, чем в 1.5 раза можно увеличить свою ставку, поставив на домашнюю победу колумбийцев. Я не думаю, что Уругвай сможет выиграть, поэтому мне эта ставка вполне нравится.



Ещё одна ставка, которая мне нравится, тоже с возможностью расхода, – тотал больше 2. На это коэффициент 1.65. Мне кажется, что ставка оправданна, учитывая, насколько много ярких личностей в атаке у обеих команд. У колумбийцев есть Куадрадо, Хамес Родригес, Сапата, Муриэль, Фалькао и другие прекрасные ребята. У Уругвая есть Луис Суарес, Макси Гомес, поэтому вероятность голов очень велика. Матчи между этими командами проходят результативно. А в последних пяти очных матчах было не менее двух голов. В среднем 3.4 гола забивали команды, поэтому можно смело поставить на то, что голов будет не меньше двух.



Всё это можно трансформировать в совместную ставку с ещё более высоким коэффициентом – 1Х и тотал больше 1.5. На это коэффициент 1.75 – 1:1 или 2:0 нас вполне устроит», — сказал Вишневский.

Колумбия — Уругвай. Прогноз: Хамес Родригес, Суарес и Кавани накажут скучных букмекеров Обе сборные входят в топ-10 рейтинга ФИФА и имеют отличные группы атаки. Голы будут.