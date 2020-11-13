Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры назвали главного претендента на увольнение среди тренеров АПЛ

Букмекеры назвали главного претендента на увольнение среди тренеров АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

В АПЛ команды сыграли уже восемь туров. Появляются первые слухи о сменах тренеров в командах. Букмекеры назвали главного претендента на отставку из клуба элитного дивизиона.

По оценке аналитиков, скорее всего, первым поста лишится наставник «Вест Бромвича» Славен Билич. Его клуб набрал всего 3 очка после восьми туров и идёт в зоне вылета. Поставить на отставку экс-тренера «Локомотива» можно за 2.50. Интересно, что вторым в этом печальном списке идёт Уле-Гуннар Сульшер из «МЮ». Команда идёт только на 14-й строчке в АПЛ да ещё проиграла в Лиге чемпионов «Истанбул Башакшехиру». Сделать ставку на то, что норвежца уволят, можно с коэффициентом 3.50.

Кроме того эксперты считают, что в группе риска Крис Уайлдер из завалившего начало сезона «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент на смену тренера в этом клубе 4.50. Недалеко и Скотт Паркер из «Фулхэма» (7.00) и Шон Дайч из «Бёрнли» (11.00).

«Ливерпуль» и «Ман Сити» долго запрягают, «Лестер» снова первый. Ставки на АПЛ
Стоит ли верить в новую главу сказки? Отвечают букмекеры.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020