Букмекеры назвали главного претендента на увольнение среди тренеров АПЛ

В АПЛ команды сыграли уже восемь туров. Появляются первые слухи о сменах тренеров в командах. Букмекеры назвали главного претендента на отставку из клуба элитного дивизиона.



По оценке аналитиков, скорее всего, первым поста лишится наставник «Вест Бромвича» Славен Билич. Его клуб набрал всего 3 очка после восьми туров и идёт в зоне вылета. Поставить на отставку экс-тренера «Локомотива» можно за 2.50. Интересно, что вторым в этом печальном списке идёт Уле-Гуннар Сульшер из «МЮ». Команда идёт только на 14-й строчке в АПЛ да ещё проиграла в Лиге чемпионов «Истанбул Башакшехиру». Сделать ставку на то, что норвежца уволят, можно с коэффициентом 3.50.



Кроме того эксперты считают, что в группе риска Крис Уайлдер из завалившего начало сезона «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент на смену тренера в этом клубе 4.50. Недалеко и Скотт Паркер из «Фулхэма» (7.00) и Шон Дайч из «Бёрнли» (11.00).

«Ливерпуль» и «Ман Сити» долго запрягают, «Лестер» снова первый. Ставки на АПЛ Стоит ли верить в новую главу сказки? Отвечают букмекеры.