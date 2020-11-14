Теренс Кроуфорд — Келл Брук: прогноз Николая Валуева на бой за чемпионский титул WBO

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Теренс Кроуфорд — Келл Брук в полусреднем весе, на кону которого будет стоять чемпионский пояс WBO.

Ставка: досрочная победа Кроуфорда за 1.34.

«Совсем немного остается до боя Теренса Кроуфорда с Келлом Бруком в полусреднем весе. Многие ждут этого боя, еще больше ждет его Теренс Кроуфорд, который добился от своего промоутера того, что, несмотря на пандемию, этот бой состоится.



Келл Брук — соперник топового класса. В свое время он входил в десятку, был чемпионом мира по версии IBF, поэтому нам предстоит увидеть крайне интересный бой. Как он будет развиваться, покажет ринг, но Теренс Кроуфорд выглядит гораздо лучше на фоне Келла Брука – за счет возможностей, возраста, скорости и технического оснащения. Сегодня он находится на пике своей формы, а у Келла была большая пауза, что скажется на его форме. Ему придется погонять вес, что скажется не в лучшую сторону с точки зрения прогноза.



Скорее всего, Теренс Кроуфорд включит свои мощные удары по корпусу, сумеет остановить Брука, вымотать его и закончить этот бой досрочно. Непростой поединок, мы его ждем, поэтому смотрите бокс, любите бокс. Мои предпочтения на стороне Кроуфорда. Надеюсь, не ошибусь».