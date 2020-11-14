Теренс Кроуфорд — Келл Брук: прогноз Николая Валуева на бой за чемпионский титул WBO

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Теренс Кроуфорд — Келл Брук в полусреднем весе, на кону которого будет стоять чемпионский пояс WBO.
Ставка: досрочная победа Кроуфорда за 1.34.
«Совсем немного остается до боя Теренса Кроуфорда с Келлом Бруком в полусреднем весе. Многие ждут этого боя, еще больше ждет его Теренс Кроуфорд, который добился от своего промоутера того, что, несмотря на пандемию, этот бой состоится.
Келл Брук — соперник топового класса. В свое время он входил в десятку, был чемпионом мира по версии IBF, поэтому нам предстоит увидеть крайне интересный бой. Как он будет развиваться, покажет ринг, но Теренс Кроуфорд выглядит гораздо лучше на фоне Келла Брука – за счет возможностей, возраста, скорости и технического оснащения. Сегодня он находится на пике своей формы, а у Келла была большая пауза, что скажется на его форме. Ему придется погонять вес, что скажется не в лучшую сторону с точки зрения прогноза.
Скорее всего, Теренс Кроуфорд включит свои мощные удары по корпусу, сумеет остановить Брука, вымотать его и закончить этот бой досрочно. Непростой поединок, мы его ждем, поэтому смотрите бокс, любите бокс. Мои предпочтения на стороне Кроуфорда. Надеюсь, не ошибусь».
- 14 ноября 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30