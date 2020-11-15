Бельгия — Англия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.08.
«Англичане выиграли первый матч у сборной Бельгии. Команда Мартинеса будет изо всех сил стараться взять реванш. Силы примерно равны, разве что у бельгийцев более поставлена игра. Саутгейт еще до конца не определился не то что с основным составом, а даже с тем, кто у него на ключевых позициях. У Бельгии с этим проще, но многое завязано на форме Де Брюйне.
Я не уверен, что бельгийцы сейчас в идеальном состоянии. Советовать вам ставить прямо на реванш (П1) не буду. Скорее, нас просто ожидает открытый и интересный футбол. Не верю в закрытую игру, хотя усталость тоже может сказаться. Беру тотал больше 2.5 + «обе забьют».
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