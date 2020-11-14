ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Симчука на матч КХЛ в Москве

Известный в прошлом голкипер национальной сборной Украины и многих российских клубов КХЛ Константин Симчук дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Сочи».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.51.

«Из трех последних матчей в чемпионате армейцы выиграли лишь один — у «Салавата Юлаева» (5:3). Тем не менее на лидирующих позициях ЦСКА эти две неудачи никак не сказались. Столичный клуб по-прежнему лидирует, при этом отрыв от своего самого принципиального соперника, питерского СКА, составляет на данный момент восемь очков. А вот у сочинцев дела плохи. Команда идет на предпоследнем месте в Западной конференции, и отставание вот последнего, восьмого, кубкового места уже семь очков. При нынешней (двухочковой) системе подсчета очков это уже существенное отставание. Впрочем, удачная серия может позволить команде решить задачу на сезон.



За всю историю КХЛ сочинцы победили в Москве ЦСКА лишь однажды, в начале 2016 года. В семи последних матчах армейцы побеждали в основное время, причем их успехи были абсолютно разными – от 2:0 до 7:1. Сочинцы приехали в Москву после победы в Риге (3:1) и горят желанием достойно сыграть против действующего обладателя Кубка Гагарина. Хотя при этом прекрасно понимают, что рассчитывать на положительный результат крайне сложно. В последний раз между собой команды сыграли на «тотал меньше». Думаю, подобный исход будет и сейчас».