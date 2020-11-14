Швеция — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций в Стокгольме

Константин Генич сделал прогноз на матч пятого тура Лиги наций УЕФА Швеция — Хорватия.

Ставка: победа Швеции с нулевой форой за 1.93.

«На «Френдс-Арене» в Стокгольме сыграют сборные Швеции и Хорватии. В хорватском матче шведы уступили 1:2, хотя во втором тайме смотрелись интереснее, забили, могли забить еще. Но в итоге пропустили контратаку и проиграли. Шведы идут пока с нулем очков в Лиге А, в той группе, где они выступают. Четыре поражения… Плюс еще было поражение от Дании в товарищеском матче — 0:2. Порадовать своих болельщиков шведы смогли только в матче со сборной России в Москве.



Но рано или поздно шведы должны прервать неудачную серию. Все-таки домашний матч против обескровленной Хорватии. Вида, как мы знаем, заболел коронавирусом. Узнал он об этом в перерыве товарищеского матча с Турцией.



Шведы дома играют неплохо. Исходя из турнирной таблицы шведы — фавориты. Поэтому сыграл бы Швецию с форой (0) за 1.93. Понятно, что состав шведов подкорректирован, не исключено, что и здесь будут эксперименты. Но шведский характер есть. Почему бы ему не проявиться сейчас в этой сложной ситуации. Победа Швеции за 2.75 — это хорошее предложение, можно рискнуть. Но я бы все-таки подстраховался».