Бельгия — Англия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций УЕФА

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Бельгия — Англия.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.23.
«Считаю, матч может завершиться со счетом 0:0 или 1:1. Последние две встречи команд — низовые.
Несмотря на большой выбор игроков в атаке, Англия играет много низовых матчей в последнее время. Особенно когда речь идет об играх с равными и близкими по классу соперниками.
Фаворита здесь нет, победа бельгийцев стоит больше двойки. Но я бы здесь не ставил на исход.
Надо исходить из турнирной стратегии. Англия заканчивает турнир с Исландией (почти гарантированные три очка). А значит, здесь Англия будет играть на ничью. Раскрываться, рисковать и терять три очка нет никакого смысла.
Полагаю, что Англия сыграет в закрытый футбол. А значит, результативности ждать не стоит. Но я возьму не ТМ (2.5). А возьму я ничью в первом тайме. Коэффициент достаточно высокий, учитывая, что такой результат довольно логичен».
- 15 ноября 2020
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