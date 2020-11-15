Бельгия — Англия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций УЕФА

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Бельгия — Англия.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.23.

«Считаю, матч может завершиться со счетом 0:0 или 1:1. Последние две встречи команд — низовые.



Несмотря на большой выбор игроков в атаке, Англия играет много низовых матчей в последнее время. Особенно когда речь идет об играх с равными и близкими по классу соперниками.



Фаворита здесь нет, победа бельгийцев стоит больше двойки. Но я бы здесь не ставил на исход.



Надо исходить из турнирной стратегии. Англия заканчивает турнир с Исландией (почти гарантированные три очка). А значит, здесь Англия будет играть на ничью. Раскрываться, рисковать и терять три очка нет никакого смысла.



Полагаю, что Англия сыграет в закрытый футбол. А значит, результативности ждать не стоит. Но я возьму не ТМ (2.5). А возьму я ничью в первом тайме. Коэффициент достаточно высокий, учитывая, что такой результат довольно логичен».