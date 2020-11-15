Доминик Тим — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP-2020

Экс-пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим – Стефанос Циципас в 1-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.

Ставка: победа Тима за 1.83.

«Очень интересно начинается этот турнир. В стартовом матче сыграют финалисты прошлого года. В прошлом ноябре в Лондоне победил Стефанос Циципас, а в финале грек обыграл Доминика Тима, уступив в первом сете. С того момента только на выставочном турнире теннисисты пересекались. Там выиграл Тим, но серьезно относиться к тому матчу не стоит.



Концовку сезона оба провели невзрачно. После «Ролан Гаррос» по 3 матча сыграли. Тим в Вене прошел двух соперников, но без шансов уступил Рублеву. Циципас из трех матчей выиграл лишь один — у Штруффа. Димитрову и Юмберу уступил.



Думаю, оба сейчас очень далеки от пика формы. Но я склоняюсь все-таки к Тиму. Ему захочется отомстить за прошлогодний финал. Да, он Рублеву проиграл недавно, но с Андреем сейчас всем сложно. Поражения Циципаса объяснить сложнее. Поражение от Джоковича на «Ролан Гаррос» прибило его. Так что ставлю на победу австрийца».