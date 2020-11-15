Бельгия — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.

Ставка: гол Лукаку за 2.53.

«Очень красивая может получиться игра, не так, как пару месяцев назад, где было скучно и очень грустно. Я думаю, что здесь будет ярко и весело по тем причинам, что здесь вряд ли будут какие-то эксперименты с составом. Сборная Англии сыграла с Ирландией в смешанном составе. Тот же Кейн и Пикфорд, которые пропускали эту игру, выйдут на поле в этом матче.



Будет увлекательно, потому что обе команды играют результативно. Бельгия вообще хороша – у нее в последних восьми встречах обе забивали, а в 14 из 16 только победы. Англия тоже в атаке имеет огромный потенциал – Грилиш, Стерлинг, Кейн, Калверт-Люин могут творить крутые вещи, тем более, что оборона сборной Бельгии проходит сейчас трансформацию, как и оборона сборной Англии.



Как будет Англия играть? Скорее всего, в три защитника. Назвать опорой и надеждой сейчас Магуайера с компанией я бы, честно говоря, не рискнул. Я думаю, что будет достаточное количество шансов для нападающих обеих команд. В этой ситуации я бы сделал персональную ставку – уж слишком хорош Ромелу Лукаку. Он забил 15 мячей в 12 матчах, если мы возьмем игры за сборную и за клуб. Он невероятен, думаю, что он получит в этой игре свой шанс. На мой взгляд, пока сборная Англии не обладает непробиваемой защитой, в какой-то степени она неповоротлива, учитывая травму Джо Гомеса, а также нестабильную игру вратарей. Персональная ставка – Ромелу Лукаку забьет».