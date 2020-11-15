Италия — Польша: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Польша.
Ставка: победа Италии в один мяч за 3.15.
«На стадионе «Мапеи» Италия примет Польшу. В группе сейчас они идут плотно вместе с Нидерландами. Поляки лидируют с семью очками. Италия располагается на втором месте с шестью баллами, а голландцы – на третьем с пятью.
Поляки на данный момент уже имеют беспроигрышную серию в пять игр. Также они не пропускают три матча подряд. Однако в этот раз едет сборная Польши к итальянцам.
Италия сейчас продолжает проводить ротации в составе. Выходит много у команды Манчини новичков, которые свою национальную команду сильно не подводят, а наоборот – добавляют ей красок.
На бумаге эти команды сейчас находятся в равных кондициях. Обе в последних матчах несколько раз победили и сыграли вничью, обе имеют как разгромные победы, так и скромные ничьи. А друг с другом прошлый матч они, например, закончили с нулевым счетом.
Польша в товарищеском матче с Украиной несколько дней назад поберегла своих лидеров. Например, не играли у нее Крыховяк и Левандовски. Сейчас поляки выйдут в боевом составе. Нервов они Италии, наверное, потреплют.
Но обновлённая Италия смотрится сейчас очень неплохо. Мне нравится то, как она играет. Особенно в атаке.
Если итальянцы и выиграют в этом матче, то сделают они это не так уверенно, как против других некоторых соперников. Как я уже говорил выше, у Польши сейчас очень крепкий состав. Предложу поставить на рискованный вариант – победа Италии в один мяч. Думаю, игра сложится для них тяжело, но все-таки команда Манчини выиграет».
- 15 ноября 2020
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