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Бельгия — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций

Бельгия — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций
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Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.

«Бронзовый призер чемпионата мира в России мощно прошел турнирную дистанцию квалификации на Евро-2020, где за 10 матчей одержал 10 побед, при этом пропустил всего три гола. Показательным стала реализация линии атаки «красных дьяволов», которая в среднем поражала ворота противника по четыре раза за игру.

После четырех туров нового сезона Лиги наций сборная Бельгии одержала три виктории и занимает первую строчку в группе.

Англия уступает два балла и расположилась на третьем месте. У родоначальников футбола два успешных поединка и ничья с Данией. В квалификации на Евро-2020 «три льва» заняли первую позицию в группе А, где потерпели только одно фиаско в дуэли с Чехией.

Этот матч вызовет интерес у болельщиков, но вряд ли станет каким-то определяющим. Обе сборные без проблем прошли на Евро, при этом вряд ли будут иметь проблемы с выходом и на следующий турнир.

Лига наций должна была заменить товарищеские встречи, что наверняка отразится на всех поединках розыгрыша. Считаю, что сегодня нас ждет равная игра, и ничья станет хорошим исходом, который устроит всех».

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