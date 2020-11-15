«Торпедо» — «Спартак-2»: прогноз и ставка на матч 22-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

«В турнирной таблице ФНЛ «автозаводцы» забрались в тройку лидеров, набрав за один сыгранный круг (21 матч) 43 балла. Отставание от лидера «Нижнего Новгорода» составляет пять пунктов, а «Оренбург» убежал вперёд всего на один балл, фора более чем играбельная. Правда, у самарских «Крыльев Советов» тоже 43 очка.



Впрочем, сохранить место в тройке московскому «Торпедо» вполне по силам. С результативностью у команды нет никаких проблем, в девяти последних турах она положила в ворота соперников 24 мяча, а пропустила всего шесть. Похоже, «Спартак-2» тут ждут серьёзные неприятности.



Красно-белые в последнее время и без того показывают тусклую игру. В восьми турах у них только пять набранных очков из 24 возможных. Из четвёрки лидеров они спустились на восьмое место, до «Крыльев Советов» не хватает ровно 10 пунктов.



Единственную победу москвичи одержали в прошлом матче. Они гостили у «Шинника», в котором впервые за восемь лет сменился главный тренер, и обыграли его со счётом 2:1. Хотя тут стоит сказать, что играли гости не сильно лучше хозяев. Однако реализация оказалась хороша.



Вообще, в текущем сезоне «Спартак-2» упорно играет лучше на выезде. По показателю набранных очков в гостях клуб замыкает тройку лидеров ФНЛ. Однако у «Торпедо» уже шесть домашних побед кряду с общим счётом 17:2.



При таких раскладах в предстоящем поединке вполне можно проверить тотал больше 2.5 мяча, букмекеры дают за него рабочий коэффициент 1.80. Подопечные Сергея Игнашевича в последнее время показывают яркую игру и справедливо идут фаворитом. При этом в шести из семи последних матчей с их участием заходила такая ставка».