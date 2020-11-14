«Торпедо» — «Спартак-2». Прогноз: Игнашевич, Рязанцев и Гордюшенко зажгут в дерби ФНЛ

15 ноября состоится матч 22-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех красно-белых оценён в 8.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч 22-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2» 15 ноября

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча 22-го тура ФНЛ «Торпедо» Москва — «Спартак-2» (15.11.2020)

Уже 14 ноября стартует пятый тур Лиги наций УЕФА, все ведущие клубные чемпионаты ушли на двухнедельный перерыв. Но только не лучшая лига мира! В Футбольной Национальной Лиге продолжают готовиться к зимним холодам и придерживаются строгого графика – на носу 22-й тур.

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Программа упакована в один день, сразу все 11 матчей пройдут 15 ноября. Среди прочих в воскресенье в московском дерби «Торпедо» примет «Спартак-2». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на стадионе спортивного городка в «Лужниках». Разумеется, это центральная игра тура.



Команда Сергея Игнашевича доказала, что поражение от «Волгаря» (2:3) в 20-м туре – просто стечение обстоятельств. Накануне она принимала воронежский «Факел» и одержала уверенную победу со счётом 4:1. Результат вполне закономерен: хозяева чуть больше владели мячом, давили, гораздо чаще разыгрывали корнеры и точнее били по воротам.



В турнирной таблице ФНЛ «автозаводцы» забрались в тройку лидеров, набрав за один сыгранный круг (21 матч) 43 балла. Отставание от лидера «Нижнего Новгорода» составляет пять пунктов, а «Оренбург» убежал вперёд всего на один балл, фора более чем играбельная. Правда, у самарских «Крыльев Советов» тоже 43 очка.

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Впрочем, сохранить место в тройке московскому «Торпедо» вполне по силам. С результативностью у команды нет никаких проблем, в девяти последних турах она положила в ворота соперников 24 мяча, а пропустила всего шесть. Похоже, «Спартак-2» тут ждут серьёзные неприятности.



Красно-белые в последнее время и без того показывают тусклую игру. В восьми турах у них только пять набранных очков из 24 возможных. Из четвёрки лидеров они спустились на восьмое место, до «Крыльев Советов» не хватает ровно 10 пунктов.



Единственную победу москвичи одержали в прошлом матче. Они гостили у «Шинника», в котором впервые за восемь лет сменился главный тренер, и обыграли его со счётом 2:1. Хотя тут стоит сказать, что играли гости не сильно лучше хозяев. Однако реализация оказалась хороша.

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Вообще, в текущем сезоне «Спартак-2» упорно играет лучше на выезде. По показателю набранных очков в гостях клуб замыкает тройку лидеров ФНЛ. Однако у «Торпедо» уже шесть домашних побед кряду с общим счётом 17:2.



При таких раскладах в предстоящем поединке вполне можно проверить тотал больше 2.5 мяча, букмекеры дают за него рабочий коэффициент 1.80. Подопечные Сергея Игнашевича в последнее время показывают яркую игру и справедливо идут фаворитом. При этом в шести из семи последних матчей с их участием заходила такая ставка.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2» 15 ноября 2020 года

Столичное «Торпедо» с Сергеем Игнашевичем, судя по всему, всерьёз нацелилось на выход в РПЛ. Сейчас они в тройке лидеров ФНЛ и показывают весьма привлекательный футбол. У «Спартака-2» в последнее время не клеится, но в гостях они играют не так плохо, а потому вполне могут ответить. Ждём большого количества голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.