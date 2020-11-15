Венгрия — Сербия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Сербия.

Ставка: победа Венгрии с нулевой форой за 2.02.

«Венгры вместо товарищеской игры 12 ноября встречались в финале квалификации ЧЕ-2020 со сборной Исландии. На своём поле они одержали волевую победу со счётом 2:1 и вышли в заключительную стадию турнира.



Команда Марко Росси до сих пор сохраняет серьёзные шансы пойти на повышение в лигу А. За четыре тура в третьей группе лиги B она набрала шесть очков и расположилась на втором месте. Отставание от лидера сборной России составляет всего лишь один пункт.



Сборная Сербии в четверг также сражалась за путёвку на чемпионат Европы, со сборной Шотландии. Однако для того, чтобы определить победителя, командам потребовалось отбегать все 120 минут и пробить серию послематчевых пенальти. Точнее оказались шотландцы. И это натуральный провал.



Помимо физической усталости, у сербов может упасть и боевой дух после поражения на своём поле. В Лиге наций дела у них тоже идут неважно. Всего лишь два балла в четырёх турах и последнее место. Шансы спастись от вылета ещё есть, но сделать это будет непросто.

Сборная Венгрии выглядит предпочтительнее в предстоящем поединке, мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 2.02. У венгров в шести последних играх четыре победы и одна ничья, а сербы за то же время победили только Норвегию в дополнительное время. Подбор исполнителей у гостей отличный, но результаты по-прежнему навевают тоску".