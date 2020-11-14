Венгрия — Сербия. Прогноз: Гулачи с Собослаи продолжат погоню за Черчесовым и Миранчуком

Сербы в плохой форме, да ещё и отбегали 120 минут с Шотландией.

15 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Венгрия — Сербия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Венгрии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82. Успех Сербии оценён букмекерами в 2.67. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Венгрия — Сербия 15 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги B Венгрия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Венгрия — Сербия (15.11.2020)

Ноябрьская международная пауза успешно стартовала, сборные провели товарищеские игры и разогрелись. А это значит, что пора возвращаться к Лиге наций УЕФА. В новом европейском турнире осталось провести два тура, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу пятого тура откроют 14 ноября девять поединков, а завершат 15 ноября сразу 18. Среди прочих в воскресенье сборная Венгрии на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште примет сборную Сербии, начало — в 22:45 мск.



Венгры вместо товарищеской игры 12 ноября встречались в финале квалификации ЧЕ-2020 со сборной Исландии. На своём поле они одержали волевую победу со счётом 2:1 и вышли в заключительную стадию турнира, где будут сражаться в группе с Францией, Германией и Португалией. Однако думать об этом сейчас бессмысленно, нужно переключаться на Лигу наций.



Команда Марко Росси до сих пор сохраняет серьёзные шансы пойти на повышение в лигу А. За четыре тура в третьей группе лиги B она набрала шесть очков и расположилась на втором месте. Отставание от лидера сборной России составляет всего лишь один пункт.

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Итальянский специалист может провести рокировку состава, чтобы дать некоторым футболистам отдохнуть. Но лидеры по большей части в порядке, а громкий успех должен придать игрокам импульс. Петер Гулачи, как ожидается, займёт место в воротах, а Орбан и Собослаи появятся в поле. Измотанным сербам будет очень непросто зацепиться за очки.



Сборная Сербии в четверг также сражалась за путёвку на чемпионат Европы, со сборной Шотландии. Однако для того, чтобы определить победителя, командам потребовалось отбегать все 120 минут и пробить серию послематчевых пенальти. Точнее оказались шотландцы. И это натуральный провал.



Помимо физической усталости, у сербов может упасть и боевой дух после поражения на своём поле. В Лиге наций дела у них тоже идут неважно. Всего лишь два балла в четырёх турах и последнее место. Шансы спастись от вылета ещё есть, но сделать это будет непросто.

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Сборная Венгрии выглядит предпочтительнее в предстоящем поединке, мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 2.02. У венгров в шести последних играх четыре победы и одна ничья, а сербы за то же время победили только Норвегию в дополнительное время. Подбор исполнителей у гостей отличный, но результаты по-прежнему навевают тоску.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Сербия 15 ноября 2020 года

Венгры вышли на ЧЕ-2020, наверняка сейчас они находятся в отличном настроении. При этом удалось сохранить много сил, решив всё в основное время. Сербы же находятся в плохой форме, да ещё и отбегали все 120 минут в матче с Шотландией. На наш взгляд, у Венгрии есть все шансы набрать очки.



Ставка: победа Венгрии с нулевой форой за 2.02.