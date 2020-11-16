«Витязь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.09.



«На Востоке спаренные матчи давно перестали быть диковинкой. Особенно где-нибудь в Хабаровске. Не раз и не два бывало, когда «Амур» приезжал к соседям по дивизиону, с которыми им предстояло играть в регулярном чемпионате четыре раза, и сразу или через день, но проводил оба выездных поединка. Зачем эту практику распространили на «автобусный» Запад – вопрос, конечно, интересный. Календарь у нас работает как автоответчик в банке, то есть на нужный вопрос никогда не отвечает, а вот переключить на живого оператора не может – в КХЛ не принято объяснять нюансы календаря. Как бы то ни было, но два матча «Витязь» — «Спартак» играются через день, и пусть все ломают головы, на кой это сделано.



Мы же вспомним, что победить дважды одного и того же соперника, если ты, конечно, на голову его превосходишь, в целом не проблема. Если соперники приблизительно равны по силам, то уже более проблематично. А если они вдобавок ещё и соседи по турнирной таблице и ведут борьбу не на жизнь, а на смерть на место в зоне плей-офф, где в итоге окажется только один, то вторая подряд победа красно-белых выглядит и вообще скептически, что бы там ни утверждала статистика личных встреч.



Кроме того, в первом матче «Спартак» не просто выиграл, а размазал «витязей» по их родному льду, забросив семь шайб. Семь шайб за матч «Спартак» забрасывает настолько редко, что Новый год бывает чаще. И в последний раз подобное было ровно год назад, в ноябре 2019-го, в ворота минского «Динамо». И, как правило, после такой шикарной победы следует игровой спад. От чего, предположительно, и следует плясать, как от печки.



Думается, что во второй подряд встрече тех же самых соперников в основное время получится ничья. А уже после его завершения «Витязь» всё-таки наберёт второе очко, что не облегчит его участи и не поможет ему забраться в плей-офф», — сказал Лебедев.

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