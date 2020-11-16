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Эксперты назвали шансы России выиграть группу в Лиге наций после поражения от Турции

Эксперты назвали шансы России выиграть группу в Лиге наций после поражения от Турции
Ставки / Прогнозы 0

Вчера сборная России уступила команде Турции в Лиге наций со счётом 2:3, но сохранила шансы на первое место в группе. Всё дело в том, что в другом матче группы команды Сербии и Венгрии сыграли вничью — 1:1. Теперь у России и Венгрии по 8 очков, у Турции — 6, у Сербии — 3.

Чтобы выиграть свою группу, России нужно победить Сербию на выезде. Может хватить и ничьей, если параллельно вничью сыграют Венгрия и Турция.

По оценке аналитиков, Россия — фаворит группы. Поставить на то, что команда Станислава Черчесова станет победителем квартета, можно с коэффициентом 2.20. Шансы Венгрии эксперты оценили коэффициентом 2.55, на Турцию можно сделать ставку за 4.30. Сборная Сербии потеряла даже теоретические шансы на победу.

Решающие матчи состоятся 18 ноября. Россия в Белграде сыграет с Сербией, а Венгрия примет Турцию.

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