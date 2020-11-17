«Амур» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» минимум в 3 шайбы за 3.78.



«Смею предположить, что выездное поражение «Авангарда» в Хабаровске стало следствием какого-то технического просчёта. В принципе, все команды КХЛ научились нормально готовиться к 5-7- и даже 9- часовой (в зависимости от места постоянной дислокации) разнице во времени. И тогда, когда летать приходилось только в Хабаровск, и тогда, когда к нему присоседился Владивосток. И сразу, и постепенно, через Новосибирск — Новокузнецк — Астану. В общем, всем давно известно, всё обкатано и испытано, но… Но при этом «Авангард» выглядит в Хабаровске явно не в своей тарелке, ограничивается одной заброшенной шайбой и, вместо того чтобы подпаливать пятки «Ак Барсу», отпускает «больших татар» в одиночное плаванье на вершине турнирной таблицы Востока. Так и хочется добавить: «Вашу мать!».



Насколько это был серьёзный просчёт, мы увидим во втором матче этих же соперников. Потому что если в первом матче, скажем, «ястребы» хлебнули акклиматизацию первых суток, то во втором их будет поджидать не менее мощная – на третьи сутки пребывания на Дальнем Востоке. Не случайно же первые матчи на Дальнем Востоке играют либо сразу «с колёс» (иногда действительно прямо из аэропорта на арену, на матч), либо на второй день. Если график сбит, то «ястребам» не позавидуешь. Но кто же его мог сбить, интересно?



С другой стороны, даже с учётом всех акклиматизаций обыграть два раза подряд команду, на голову превосходящую тебя в классе исполнителей, – это уже сценарий для кино. Причём для кино плохого, в хорошем в это не поверят. Потому что «Амур» задачу не только выполнил, но уже и перевыполнил. А «Авангард» во второй игре будет злой, как цепная собака. И будет весь матч таскать за собой по двору будку на цепи.



Поэтому-то я и считаю, что во втором матче «Амуру» счастья не видать. «Авангард» победит в основное время, причём сделает это весьма уверенно и с приличным преимуществом в счёте не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.