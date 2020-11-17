Хорватия — Португалия: ставка Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия — Португалия в 6-м туре Лиги наций сезона-2020.
Ставка: гол Роналду за 2.00.
«В этой встрече хорватам важно не уступить. Португальцам по большому счёту этот матч не важен. Они впервые за год проиграли — уступили дома Франции на «Эштадиу да Луш». Но здесь, пожалуй, одна из главных интриг, сумеет ли забить Криштиану Роналду. В ворота Андорры в товарищеском матче он забил. Бил-бил по воротам Льориса в Лиге наций, но забить не удалось. Но сейчас главная мотивационная цель Криштиану — матчи и забитые мячи за сборную. Как можно быстрее хочется Роналду догнать Али Даеи, иранца, у которого 109 мячей за свою национальную сборную. У Криштиану пока 102. Я так думаю, что Криштиану постарается сделать максимум, чтобы отличиться в предстоящем матче.
Матч пройдёт в Сплите. Криштиану удачи. Мой прогноз — гол Криштиану Роналду за 2.00», — сказал Генич.
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