Албания — Беларусь: прогноз и ставка на матч Лиги наций УЕФА 18 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги наций Албания — Беларусь.

Ставка: гол Беларуси во втором тайме за 2.40.

Расклад следующий: подопечные Михаила Мархеля возглавляют квартет с 10 очками, а «горные орлы» отстают на два балла. Соответственно хозяев устроит только победа. Любая — хоть 10:0, хоть 1:0. А вот гостям будет достаточно ничьей, хотя играть на удержание в их ситуации слишком опасно.

На кону повышение в классе и куда более серьёзные противники. В Албании будет тяжело. Собственно, единственное поражение в Лиге наций Беларусь потерпела именно от «горных орлов». На своём поле, без вариантов — 0:2. Вполне логично, что букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество.



У них есть несколько футболистов из ведущих европейских чемпионатов, да и в целом команда довольно агрессивная. Однако ей придётся лезть вперёд и забивать на заказ, что чревато контратаками. Претендовать на территорию подопечные Михаила Мархеля не станут, однако отыграть на ноль будет сложно.



Защитник «Краснодара» Александр Мартынович попросил не вызывать его в сборную, а в Тиране нагрузка на центр обороны ожидается серьёзная. Рискнём проверить гол Беларуси во втором тайме за 2.40. Расклад простой: до перерыва хозяева могут атаковать с оглядкой на собственые ворота, а вот дальше вариантов не останется.



Если же Албания будет вести в счёте к перерыву, раскрываться и лезть вперёд придётся гостям. Но во втором тайме пару-тройку хороших моментов сборная Беларуси наверняка придумает. Остальное зависит от действий обороны.