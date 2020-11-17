Албания — Беларусь. Прогноз: Лисакович и Стасевич подарят стране праздник

18 ноября состоится матч Лиги наций Албания — Беларусь. Начало — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Албании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех Беларуси оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Албания — Беларусь 18 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Албания — Беларусь 18 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. На гол в первые 15 минут дают 3.70.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Албания — Беларусь (18.11.2020)

Третья международная пауза в сезоне подходит к концу. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть пришлось через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Остался заключительный тур, по итогам которого всё и решится.

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18 ноября сборная Албании в Тиране сразится с Беларусью, начало — в 18:00 мск. Это лига С, то есть третий дивизион из четырёх. И битва за повышение в классе, поскольку Литва с Казахстаном потеряли даже теоретические шансы на первую строчку. Они в очной встрече разыграют третье место.



Расклад следующий: подопечные Михаила Мархеля возглавляют квартет с 10 очками, а «горные орлы» отстают на два балла. Соответственно, хозяев устроит только победа. Любая — хоть 10:0, хоть 1:0. А вот гостям будет достаточно ничьей, хотя играть на удержание в их ситуации слишком опасно.



В пятом туре соперники синхронно одержали победы. Албанцы в родных стенах обыграли Казахстан со счётом 3:1. Всё по делу: владели инициативой, стабильно создавали моменты. А сборная Беларуси на удивление уверенно разобралась с Литвой. Тоже на своём поле, тоже с разницей в два мяча — 2:0.

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Забила два гола к середине первого тайма, да и вообще до перерыва смотрелась здорово. Дальше отдала территорию, однако прибалты первым номером действовали слабо. Впереди второй однозначно топовый матч за 2020 год. Предыдущий состоялся 8 октября, когда в Тбилиси уступили Грузии (0:1) в полуфинале квалификации Евро-2020.



На кону повышение в классе и куда более серьёзные противники. В Албании будет тяжело. Собственно, единственное поражение в Лиге наций Беларусь потерпела именно от «горных орлов». На своём поле, без вариантов — 0:2. Вполне логично, что букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество.



У них есть несколько футболистов из ведущих европейских чемпионатов, да и в целом команда довольно агрессивная. Однако ей придётся лезть вперёд и забивать на заказ, что чревато контратаками. Претендовать на территорию подопечные Михаила Мархеля не станут, однако отыграть на ноль будет сложно.

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Защитник «Краснодара» Александр Мартынович попросил не вызывать его в сборную, а в Тиране нагрузка на центр обороны ожидается серьёзная. Рискнём проверить гол Беларуси во втором тайме за 2.40. Расклад простой: до перерыва хозяева могут атаковать с оглядкой на собственые ворота, а вот дальше вариантов не останется.



Если же Албания будет вести в счёте к перерыву, раскрываться и лезть вперёд придётся гостям. Как ни крути, а во втором тайме пару-тройку хороших моментов сборная Беларуси наверняка придумает. Остальное зависит от действий обороны.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Албания — Беларусь 18 ноября 2020 года

Битва за первое место в группе и повышение в классе. Албанию устроит только победа, Беларуси достаточно ничьей. Возьмём гол подопечных Михаила Мархеля во втором тайме за 2.40. Если к перерыву хозяева не обеспечат себе преимущества, им придётся забыть об осторожности, что откроет возможности для контратак. Если же «горные орлы» выйдут вперёд, гостям придётся искать удачу у чужой штрафной. Как ни крути, коэффициент 2.40 смотрится хорошо.



Ставка: гол Беларуси во втором тайме за 2.40.