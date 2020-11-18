СКА – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Трактор».



Ставка: ничья за 4.52.



«Вы не обратили внимания, что чем хуже играет «Магнитка», тем лучше дела идут у «Трактора»? Челябинская область в её хоккейной ипостаси напоминает сообщающиеся сосуды: если в одном месте чего-то убывает, то в другом непременно прибывает. Что-то не припомню, чтобы одновременно феерили оба областных клуба, но и чтобы оба сыпались, тоже вроде не случалось.



Пока «Магнитка» в части результатов перебивается с хлеба на воду и ещё находится на плаву за счёт набранных в сентябре-октябре очков, «Трактор» прёт, как… трактор. То есть своему названию соответствует полностью. И в солнечном Гельсингфорсе, бывшей базе российского императорского флота, челябинцы вновь пропустили всего одну шайбу, а сами забросили целых три. Теперь пришла пора призадуматься СКА, хотя задумываться ему незачем, у питерцев сейчас такая ситуация, что даже десять очков туда, десять очков сюда ничего для них не решат. ЦСКА они всё равно не догонят, а в дивизионе Боброва конкурентов у них нет, по крайней мере такого уровня, чтобы реально позариться на второе западное место.



«Трактор» же сейчас вышел на такой уровень, что не только «Автомобилист», но и сам «Ак Барс», великий и ужасный, уже не где-то там далеко, а вот, рядышком, на расстоянии вытянутой руки. Одна ошибка – и лидер на Востоке сменится. И уж когда челябинцы подобрались к самому сокровенному, они постараются своим шансом воспользоваться, хоть и стоит у них на пути сам СКА, не такой уж нынче великий и ужасный, но очень богатый.



По моим расчётам, если судьи не возьмутся тянуть питерцев спереди и одновременно пихать к победе сзади, то ничего СКА с челябинцами поделать не сможет. Впрочем, вряд ли судей станут напрягать простым матчем регулярного чемпионата, который, повторюсь, для СКА не играет никакой роли. Они могут его с одинаковым результатом для своего турнирного положения как выиграть со счётом 100:0, так и с таким же счётом проиграть. А вот для «Трактора» питерский матч будет значить очень многое.



Поэтому я не стану до конца унижать СКА и предложу поставить на ничью в основное время. А своё второе очко «Трактор» с помощью какого-нибудь нелепого рикошета возьмёт уже в овертайме», — сказал Лебедев.

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