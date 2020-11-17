СКА — «Трактор». Прогноз: Калинин и Кравцов — большая угроза для победной серии Брагина

Обе команды ещё не проигрывали после паузы на Евротур.

18 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Трактора» идёт за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Трактор» 18 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Трактор» 18 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Трактор» Челябинск (18.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по несколько игр и вошли в колею.

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На среду, 18 ноября, запланированы три матча. Все стартуют в 19:30 мск. В Санкт-Петербурге СКА в Ледовом дворце сразится с «Трактором» Это однозначно центральная игра дня, ведь соперники набрали хороший ход, выдали победные серии и закрепились в числе лидеров своих конференций.

«Армейцы» после паузы на Евротур просто великолепны — четыре победы подряд. Для начала разгромили «Йокерит» (4:1) и «Витязь» (8:1), затем задушили «Северсталь» (2:0). Выездная серия закончилась, а победы — нет. Накануне разобрались с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ), да ещё и предоставив сопернику фору.

Получили 0:2 к 16-й минуте, хотя оба гола оказались вратарскими. Начудил Михаил Бердин: пропустил после подставления из средней зоны (шайба скакала по льду), а затем не справился с кистевым Никиты Сошникова в ближний угол. Неудивительно, что на второй период вышел уже Ярослав Аскаров.

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Дальше подопечные Валерия Брагина заметно добавили и по делу сравняли счёт. Дважды в равных составах отличился Антон Бурдасов. При 2:2 команды осторожничали, а вот овертайм закончили крайне быстро. Кемппайнен выцарапал шайбу у Гранлунда и прострелил на Ткачёва, а тот закрыл игру. Уложились в 14 секунд.

СКА закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции: 35 очков в 26 матчах, восемь баллов до ЦСКА. Москвичи, правда, провели на одну игру больше. «Трактор» тоже в порядке, после паузы на Евротур он движется по тому же графику. Четыре поединка — четыре победы.

Три в основное время, одна — в овертайме. Накануне челябинцы выиграли в Хельсинки у «Йокерита» (3:1). Пришлось потрудиться — пропустили первыми, проигрывали вплоть до середины третьего периода, а затем забросили три шайбы за 159 секунды. Что любопытно, строго в равных составах.

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Словом, соперники достойны друг друга. «Мишки» идут на Востоке третьими, хотя очков у них даже побольше (38 в 27 встречах). Важно учесть, что график крайне плотный. Обе команды выйдут на лёд в пятый раз за девять суток. Больше недели в формате «игра через день» — это серьёзное испытание.

Потому игра рискует получиться рваной, благо что накануне пришлось отдать много сил. Шансы хозяев действительно чуть выше: состав покрепче, свой лёд, плюс отсутствие перелёта. В то же время перегруз в линии кажется чрезмерным. «Трактор» — очень дисциплинированный и обученный коллектив, который редко допускает ошибки.

Собственно, подопечные Анвара Гатиятулина лишь в одном матче сезона из 27 пропустили больше трёх шайб. Потому мы бы отталкивались от аутсайдера. ИТМ 3 гола СКА идёт за 1.81, а П2 с форой (+1) — за 1.94. Санкт-петербуржцы, может, и победят, но точно не на одной ноге.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Трактор» 18 ноября 2020 года

После паузы на Евротур соперники движутся синхронно: четыре победы в четырёх матчах, три в основное время и одна в овертайме. График невероятно плотный, больше недели соблюдается режим «игра через день». При таких условиях крайне важна организация и дисциплина, а «мишки» по этим компонентам дадут фору кому угодно. Думается, у СКА возникнут проблемы.

Ставка: победа «Трактора» с форой (+1) за 1.94.